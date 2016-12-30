Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подход

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» форварда Эммануэля Эменике.



«Кроме Зе Луиша, в «Спартаке» нет ярко выраженного нападающего по позиции. На одном Зе Луише можно и не доехать. Эменике знаком со страной и клубом, это плюс. Он уже все показал в России – скорость, мощь, он забивной нападающий. Есть только один вопрос по нему – как и ко всем африканским футболистам, к нему нужен тренерский подход, – приводит слова специалиста официальный сайт «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о трансфере Эменике с «Фенербахче» на правах аренды, а некоторые СМИ утверждают о том, что на игрока сборной Нигерии также претендует московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года.

Отметим, что Карпин знаком с нападающим по совместной работе в стане красно-белых.

Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ