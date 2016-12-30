Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеет

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода прокомментировал новость об отстранении четырех российских скелетонистов. Напомним, что отстранение связано с расследованием, которое проводит Международный олимпийский комитет (МОК).

«Как я могу это оценить? Вы прекрасно знаете новости, что и наших послов выслали из Соединенных Штатов Америки. Если будет так дальше продолжаться — одно мероприятие перенесли, второго выслали, третьим запретили выступать — будет очень грустно, и это не про спорт.

Испортили перед Новым годом ребятам настроение неспортивным решением. Маразм крепчал, бондиана продолжалась. Это совершенно неспортивная конкуренция, а лишь очередное политическое давление через спорт», - цитирует Воеводу «Матч ТВ».

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов.

На Олимпийских играх в Сочи Третьяков выиграл золото, а Никитина стала бронзовым призером. Потылицына, Орлова и Чудинов также выступали на Олимпиаде.

Об отстранении четырех скелетонистов из России было объявлено в пятницу. Такое решение IBSF приняла на основании расследования Международного олимпийского комитета, которое было начато после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона отобрала у Сочи право проведения чемпионата мира 2017 года.