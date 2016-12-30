Денис Глушаков: При Каррере появились новые эмоции. Он не давал нам расслабляться
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков рассказал, что изменилось в команде с назначением Массимо
Карреры на пост главного тренера.
«При Каррере появились
новые эмоции. Ребята задумались, что пора выигрывать матч за матчем,
и тренер не давал нам расслабляться. Все видят, что сумасшедшая
самоотдача на футбольном поле — на 100–150 процентов. Из-за
этого, наверное, и забиваем решающие голы в концовках. Это просто
стечение обстоятельств, что именно я оказывался в нужное время
в нужном месте. Неважно, кто забивал. К тому же, выручали часто
и оборона, и вратарь.
С «Рубином»
мы могли пропустить даже от Сереги Рыжикова — повезло, что
он попал не в ворота, а в голкипера. С «Крыльями
Советов» (поражение 0:4) мы не выполнили установку тренера. Быстрый
гол повлиял на исход. Мы потеряли концентрацию, нарушили дисциплину,
начали менять игровую систему во время матча и получили
по шапке. Но не могли уже дальше проиграть «Рубину», чтобы
уходить в отпуск в плохом настроении и расстраивать себя
и болельщиков. Все знают, когда последний раз «Спартак» выигрывал титул», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».
Напомним, что «Спартак»
лидирует в чемпионате России. В 17 турах команда набрала 40 очков. Вторым идет «Зенит»
- 35 очков. Третьим с 32 очками идет ЦСКА.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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