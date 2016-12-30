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Денис Глушаков: При Каррере появились новые эмоции. Он не давал нам расслабляться

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что изменилось в команде с назначением Массимо Карреры на пост главного тренера.

«При Каррере появились новые эмоции. Ребята задумались, что пора выигрывать матч за матчем, и тренер не давал нам расслабляться. Все видят, что сумасшедшая самоотдача на футбольном поле — на 100–150 процентов. Из-за этого, наверное, и забиваем решающие голы в концовках. Это просто стечение обстоятельств, что именно я оказывался в нужное время в нужном месте. Неважно, кто забивал. К тому же, выручали часто и оборона, и вратарь.

С «Рубином» мы могли пропустить даже от Сереги Рыжикова — повезло, что он попал не в ворота, а в голкипера. С «Крыльями Советов» (поражение 0:4) мы не выполнили установку тренера. Быстрый гол повлиял на исход. Мы потеряли концентрацию, нарушили дисциплину, начали менять игровую систему во время матча и получили по шапке. Но не могли уже дальше проиграть «Рубину», чтобы уходить в отпуск в плохом настроении и расстраивать себя и болельщиков. Все знают, когда последний раз «Спартак» выигрывал титул»,  - цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» лидирует в чемпионате России. В 17 турах команда набрала 40 очков. Вторым идет «Зенит» - 35 очков. Третьим с 32 очками идет ЦСКА.

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