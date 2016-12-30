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Роман Широков: У «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпионом

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков проанализировал шанс команды на чемпионство. Он считает, что у красно-белых достаточный отрыв от соперников для завоевания титула.

«Каррера пришел и сказал: «Мы будем играть так, чтобы добиваться побед». Он не говорит про то, что будем играть красиво. Сразу бросилось в глаза, что при потере мяча команда молниеносно переходила в отбор. Затем это уже синхронизировалось, что только добавило уверенности.

Отрыв у «Спартака» достаточный, чтобы стать чемпионом. Думаю, главный матч второго круга для них — первый же, с «Краснодаром». Можно и 0:10 проиграть, а потом выиграть чемпионат. Матч с «Крыльями» не был для «Спартака» решающим, — цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» лидирует в чемпионате России. В 17 турах команда набрала 40 очков. Вторым идет «Зенит» - 35 очков. Третьим с 32 очками идет ЦСКА. 

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