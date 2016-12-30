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Сотникова упомянута в докладе Макларена и может лишиться золота Олимпиады в Сочи

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Российская фигуристка Аделина Сотникова упомянута в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Это может привести к пересмотру результатов зимней Олимпиады-2014 в Сочи в фигурном катании.

Сообщается, что Сотникова есть в списке спортсменов, чьи пробы были вскрыты посторонними лицами (или были попытки вскрыть). Если Аделина будет лишена золотой медали, на первое место переместится Ким Ен А, второй станет итальянка Каролина Костнер, третьей -  американка Грейси Голд. Соответственно, другая россиянка Юлия Липницкая переместится с четвертой позиции на пятую. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Каролина Костнер, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении Сотниковой, сказала, что делать выводы еще рано, но в случае подтверждения подозрений это станет разочарованием для тех, кто хочет видеть спорт чистым.

Отметим, что сегодня стало известно об отстранении четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов.

Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Третьяков выиграл золото, а Никитина стала бронзовым призером. Потылицына, Орлова и Чудинов также выступали на Олимпиаде.

Об отстранении четырех скелетонистов из России было объявлено в пятницу. Такое решение IBSF приняла на основании расследования Международного олимпийского комитета, которое было начато после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона отобрала у Сочи право проведения чемпионата мира 2017 года. Ранее также были отстранены российские лыжники и биатлонисты.


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