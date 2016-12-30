Евгений Ловчев: Широков еще и за сборную России способен играть

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что 35-летний Роман Широков, которого пригласили в «Урал», способен играть и за сборную России.

– Пока тобой интересуются, надо играть. Форму Роман наберет. Пас у него никто не отнял. Играя на своей позиции, Широков еще и в сборную может вернуться. Таких игроков, как Роман, не хватает. Тем более Стас Черчесов показал, что, несмотря на омоложение команды, он опытных ребят со счетов не сбрасывает, – сказал Ловчев.

Напомним, последний матч на профессиональном уровне Широков провел на Евро-2016 в составе сборной России (матч с Уэльсом завершился поражением 0:3 и вылетом с турнира). После этого Широков играл за «Атлантис» в западной любительской лиге (формат 8 на 8).