Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Минск2 : 3Канада
Хоккей  Лугано3 : 0Давос
Баскетбол  Барселона35 : 40Дарушафака
Баскетбол  УНИКС83 : 81Панатинаикос
Футбол  Халл Сити1 : 0Эвертон
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Широков еще и за сборную России способен играть

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что 35-летний Роман Широков, которого пригласили в «Урал», способен играть и за сборную России. 

– Пока тобой интересуются, надо играть. Форму Роман наберет. Пас у него никто не отнял. Играя на своей позиции, Широков еще и в сборную может вернуться. Таких игроков, как Роман, не хватает. Тем более Стас Черчесов показал, что, несмотря на омоложение команды, он опытных ребят со счетов не сбрасывает, – сказал Ловчев.

Напомним, последний матч на профессиональном уровне Широков провел на Евро-2016 в составе сборной России (матч с Уэльсом завершился поражением 0:3 и вылетом с турнира). После этого Широков играл за «Атлантис» в западной любительской лиге (формат 8 на 8).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Широков: У «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпиономБывший полузащитник «Спартака» Роман Широков проанализировал шанс команды на чемпионство. Он считает, что у красно-белых достаточный отрыв от соперников для завоевания титула.Драки в Марселе, песни в Париже... Самые яркие видеоэпизоды Евро-2016Драки в Марселе, песни в Париже... Самые яркие видеоэпизоды Евро-2016Спецкор «Советского спорта» на Евро-2016 во Франции вспоминает эпизоды самого запоминающегося футбольного турнира года.Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала»Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе Романа Широкова в екатеринбургский клуб.«Урал» сделал предложение Широкову«Урал» в своем твиттере подвел итоги года.«Сборная вспомнила Олимпиаду-56». Рейтинг Ловчева со знаком «минус»«Сборная вспомнила Олимпиаду-56». Рейтинг Ловчева со знаком «минус»Наш обозреватель вспоминает события уходящего года и составляет две пятерки – одну из событий со знаком «-», вторую – со знаком «+».ВИДЕО ДНЯ: Мамаев исполнил песню Александра РозенбаумаПолузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев сыграл на гитаре песню известного российского музыканта Александра Розенбаума.Вячеслав Колосков: Дайте клубам миллиардВячеслав Колосков: Дайте клубам миллиард«Советский спорт» расспросил многолетнего, а ныне почетного президента РФС об успехах и трудностях минувшего года.Владимир Пильгуй: Положительных событий в российском футболе в этом году не виделБывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением, как прошел уходящий год для российского футбола и в чем заключается для него главная интрига 2017 года.Кошмарный год сборной РоссииКошмарный год сборной России«Советский спорт» подводит итоги года для сборной России, которой скоро выступать на Кубке конфедераций.«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор Ловчева«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях последних дней.«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клуба«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клубаАлександр Тарханов уже говорил с Романом Широковым о возобновлении карьеры. Игрок раздумывает над предложением уральцев.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» - с Новосельцевым, а сегодня стал игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Денис Глушаков – болельщикам сборной России: Ждем вас на Кубке конфедераций, нам нужна ваша поддержка!Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам национальной сборной в преддверии Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.«Спартак»? «Зенит»? Сборная? Кого заклюет огненный петух«Спартак»? «Зенит»? Сборная? Кого заклюет огненный петухЮрий Цыбанев – о футбольных странностях Года Обезьяны и опасностях года 2017-го.У боксера сдают нервы. В Россию вернулся первый из осужденных во Франции фанатовУ боксера сдают нервы. В Россию вернулся первый из осужденных во Франции фанатовКорреспондент «Советского спорта» встретил в аэропорту «Шереметьево» первого из трех осужденных во Франции болельщиков.Александр Мостовой: У сборной нет результатов, поэтому мы находимся на том месте, какого заслуживаемБывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал 56-е место сборной России в общем рейтинге ФИФА.Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов – об антирекорде сборной России по футболу.Россия опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФАОфициальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год.Широков может возобновить карьеру в «Урале»Экс-капитан сборной России Роман Широков может возобновить свою карьеру в «Урале», сообщает «Спортфакт».Александр Мостовой: Широков пригодился бы «Ростову»Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболист Роман Широков может возобновить спортивную карьеру.
Главные новости
Фигурное катание
Сотникова упомянута в докладе Макларена и может лишиться золота Олимпиады в Сочи
Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году
Футбол
Евгений Ловчев: Широков еще и за сборную России способен играть
Футбол
Роман Широков: У «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпионом
Футбол
Денис Глушаков: При Каррере появились новые эмоции. Он не давал нам расслабляться
Бобслей
Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеет
Футбол
Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подход
Футбол
Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом (видео)
Баскетбол
УНИКС обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
Футбол
«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» Итурбе
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роман Широков
Роман Широковвсе новости