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Евгений Пашутин: Мы не могли сдаваться при такой поддержке болельщиков

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Панатинаикоса» в регулярном чемпионате Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 83:81.

«Болельщики были сегодня просто невероятны. Они поддерживали УНИКС, нас даже удивила такая поддержка. Хотелось показать болельщикам лучшую игру, чтобы они отпраздновали Новый год с хорошим настроением. Мы начали матч плохо, но не могли сдаваться при таких трибунах. Хотелось доказать, что мы воины, что мы можем бороться и не будем сдаваться. И нам это удалось», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. У «Пао» 23 очка набрал Ник Калатес.

УНИКС занимает 11-е место в турнирной таблице. «Панатинаикос» на пятом месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

15-й тур

Матч

УНИКС - Панатинаикос - 83:81

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)

Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)

Место и дата

30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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