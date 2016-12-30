Евгений Пашутин: Мы не могли сдаваться при такой поддержке болельщиков
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тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Панатинаикоса»
в регулярном чемпионате Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом
83:81.
«Болельщики были сегодня
просто невероятны. Они поддерживали УНИКС, нас даже удивила такая поддержка.
Хотелось показать болельщикам лучшую игру, чтобы они отпраздновали Новый год с
хорошим настроением. Мы начали матч плохо, но не могли сдаваться при таких
трибунах. Хотелось доказать, что мы воины, что мы можем бороться и не будем
сдаваться. И нам это удалось», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».
В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. У «Пао» 23 очка набрал Ник Калатес.
УНИКС занимает 11-е место в
турнирной таблице. «Панатинаикос» на пятом месте.
Евролига. Регулярный
чемпионат
15-й тур
Матч
УНИКС - Панатинаикос - 83:81
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)
Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)
Место и дата
30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция