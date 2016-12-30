Хави Паскуаль: УНИКС провел лучше последние минуты матча, поэтому и победил
Главный тренер «Панатинаикоса» Хави Паскуаль поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в регулярном чемпионате Евролиги. Напомним, что его команда уступила со счетом 81:83.
«Мы контролировали ход
матча 27 минут, но в конце третьей четверти инициатива перешла к УНИКСу. У нас
было много ошибок, и началась новая игра – очко в очко. УНИКС провел лучше
последние минуты матча, поэтому и победил. У нас был шанс сравнять счет в
концовке, но не использовали его», - цитирует Паскуаля «Р-Спорт».
В составе победителей самым
результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. У «Пао» 23 очка
набрал Ник Калатес.
УНИКС занимает 11-е место в
турнирной таблице. «Панатинаикос» на пятом месте.
Евролига. Регулярный
чемпионат
15-й тур
УНИКС - Панатинаикос - 83:81 УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16) Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12) 30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Место и дата
УНИКС - Панатинаикос - 83:81
УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)
Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)
30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция