Хави Паскуаль: УНИКС провел лучше последние минуты матча, поэтому и победил

Главный тренер «Панатинаикоса» Хави Паскуаль поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в регулярном чемпионате Евролиги. Напомним, что его команда уступила со счетом 81:83.

«Мы контролировали ход матча 27 минут, но в конце третьей четверти инициатива перешла к УНИКСу. У нас было много ошибок, и началась новая игра – очко в очко. УНИКС провел лучше последние минуты матча, поэтому и победил. У нас был шанс сравнять счет в концовке, но не использовали его», - цитирует Паскуаля «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. У «Пао» 23 очка набрал Ник Калатес.

УНИКС занимает 11-е место в турнирной таблице. «Панатинаикос» на пятом месте.

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15-й тур