«Торино» сообщил о травме Де Сильвестри

Защитник «Торино» Лоренцо Де Сильвестри получил травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что из-за повреждения футболист досрочно покинул тренировку. У него повреждение правой лодыжки. Более подробная информация о его состоянии здоровья и сроках восстановления станет известна позднее.

В текущем сезоне 28-летний Лоренцо Де Сильвестри провел девять матчей за «Торино» во всех турнирах. В его активе четыре голевые передачи.