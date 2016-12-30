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«Торино» сообщил о травме Де Сильвестри

Источник:  ФК «Торино»Комментарии

Защитник «Торино» Лоренцо Де Сильвестри получил травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что из-за повреждения футболист досрочно покинул тренировку. У него повреждение правой лодыжки. Более подробная информация о его состоянии здоровья и сроках восстановления станет известна позднее.

В текущем сезоне 28-летний Лоренцо Де Сильвестри провел девять матчей за «Торино» во всех турнирах. В его активе четыре голевые передачи.

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