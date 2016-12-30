«Торино» сообщил о травме Де Сильвестри
Защитник «Торино» Лоренцо Де
Сильвестри получил травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что из-за
повреждения футболист досрочно покинул тренировку. У него повреждение правой
лодыжки. Более подробная информация о его состоянии здоровья и сроках
восстановления станет известна позднее.
В текущем сезоне 28-летний
Лоренцо Де Сильвестри провел девять матчей за «Торино» во всех турнирах. В его
активе четыре голевые передачи.
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