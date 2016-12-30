«Эспаньол» может продать Кайседо в китайский клуб

Форвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо может переехать в Китай. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, у Кайседо есть предложение из Китая. Сумма отступных, прописанная в контракте у нападающего, составляет десять миллионов евро. «Эспаньол» готов рассмотреть предложение по игроку.

«Кайседо – один из наших игроков. Если он говорит, что у него есть предложение, мы изучим его и оценим, насколько оно хорошо для нас. Если нам все подойдет, то мы попробуем достичь договоренности», - сказал спортивный директор «Эспаньола» Жорди Лардин.

В текущем сезоне 28-летний Фелипе Кайседо провел 13 матчей за «Эспаньол» и забил один мяч.

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