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Роджер Федерер: Намерен поиграть еще два-три года

Источник:  Associated PressКомментарии

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще два-три года.

«Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы и сейчас намерен поиграть еще два-три года. Я думаю о долгосрочной перспективе», - приводит AP слова Федерера.

В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и остаток сезона из-за реабилитации после операции на колене. Кроме Олимпиады Федерер пропустил Открытый чемпионат США и итоговый турнир ATP.

Впервые в 2017 году Федерер выйдет на корт в рамках Кубка Хопмана, который пройдет в австралийском Перте 1-7 января.

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