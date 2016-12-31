Роджер Федерер: Намерен поиграть еще два-три года
Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер
признался, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще
два-три года.
«Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не
думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы
и сейчас намерен поиграть еще два-три года. Я думаю о долгосрочной
перспективе», - приводит AP слова Федерера.
В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро и остаток сезона из-за реабилитации после операции на колене.
Кроме Олимпиады Федерер пропустил Открытый чемпионат США и итоговый турнир ATP.
Впервые в 2017 году Федерер выйдет на корт в рамках Кубка Хопмана,
который пройдет в австралийском Перте 1-7 января.
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