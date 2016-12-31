Хоаким Колом: У УНИКСа положительная динамика, и это радует
Испанский защитник казанского УНИКСа Хоаким Колом после победы над
греческим «Панатинаикосом» в матче 15-го тура Евролиги отметил преображение
своей команды после большого перерыва.
«В первой половине мы играли плохо. Не удавалось хорошо играть в пас,
мы проигрывали в скорости, не забивали открытые броски. Но в перерыве
тренерский штаб немного поменял игровую стратегию, мы стали лучше защищаться и
лучше бросать с дистанции. Было очень важно победить в последнем матче года.
Динамика положительная, и это радует», - приводит «Р-Спорт» слова Колома.
УНИКС обыграл греческий клуб в матче Евролиги со счетом 83:81, проигрывая 14 очков по ходу матча.
Матч
УНИКС - Панатинаикос - 83:81
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)
Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)
Место и дата
30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция