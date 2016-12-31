Хоаким Колом: У УНИКСа положительная динамика, и это радует

Испанский защитник казанского УНИКСа Хоаким Колом после победы над греческим «Панатинаикосом» в матче 15-го тура Евролиги отметил преображение своей команды после большого перерыва.

«В первой половине мы играли плохо. Не удавалось хорошо играть в пас, мы проигрывали в скорости, не забивали открытые броски. Но в перерыве тренерский штаб немного поменял игровую стратегию, мы стали лучше защищаться и лучше бросать с дистанции. Было очень важно победить в последнем матче года. Динамика положительная, и это радует», - приводит «Р-Спорт» слова Колома.

УНИКС обыграл греческий клуб в матче Евролиги со счетом 83:81, проигрывая 14 очков по ходу матча.