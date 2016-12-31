Надаль и Гоффен сыграют в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем
Раоничем и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби.
Полуфинальный матч, прошедший в пятницу, продолжался 1 час 42 минуты и
завершился победой Надаля со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
В финале испанец встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который
ранее взял верх в противостоянии с шотландцем Энди Марреем – 7:6, 6:4.
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