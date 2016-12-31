Надаль и Гоффен сыграют в финале выставочного турнира в Абу-Даби

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Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мира Финальный матч Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.

Маррэй обыграл Раонича и вышел в финал Итогового турнира АТР Полуфинальный матч Итогового турнира АТР в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9) в пользу Маррэя.

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Раонич вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв Тима Канадский теннисист Милош Раонич победил австрийца Доминика Тима (7:6, 6:3) в рамках третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Джокович обыграл Гоффена и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:2 в пользу Джоковича.

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