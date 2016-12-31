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Латавиос Уильямс: Лэнгфорд не перестает удивлять в Евролиге

Источник:  Р-СпортКомментарии

Американский форвард УНИКСа Латавиос Уильямс считает, что его партнер по команде Кит Лэнгфорд провел невероятный матч против греческого «Панатинаикоса» в Евролиге.

«Мы провели ряд изменений в игре, когда уступали «минус 14», стали лучше защищаться, и это привело к нужному результату. Очень здорово сыграл Кит Лэнгфорд. Он не перестает удивлять. Просто фантастически играл сегодня. Я счастлив, что нахожусь с ним в одной команде», - приводит «Р-Спорт» слова Уильямса.

УНИКС в пятницу обыграл «Панатинаикос» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 83:81, проигрывая 14 очков по ходу матча. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков.

Матч

УНИКС - Панатинаикос - 83:81

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)

Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)

Место и дата

30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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