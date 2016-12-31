Латавиос Уильямс: Лэнгфорд не перестает удивлять в Евролиге
Американский форвард УНИКСа Латавиос Уильямс считает, что его партнер
по команде Кит Лэнгфорд провел невероятный матч против греческого
«Панатинаикоса» в Евролиге.
«Мы провели ряд изменений в игре, когда уступали «минус
14», стали лучше защищаться, и это привело к нужному результату. Очень
здорово сыграл Кит Лэнгфорд. Он не перестает удивлять. Просто фантастически
играл сегодня. Я счастлив, что нахожусь с ним в одной команде», - приводит
«Р-Спорт» слова Уильямса.
УНИКС в пятницу обыграл «Панатинаикос» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 83:81, проигрывая 14 очков по ходу матча. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков.
Матч
УНИКС - Панатинаикос - 83:81
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16)
Панатинаикос: Калатес Н. (23), Бурусис (13), Джеймс (13), Синглтон (12)
Место и дата
30 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция