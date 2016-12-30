Сергей Карякин: Не в этот раз, мистер Карлсен!
Российский гроссмейстер Сергей Карякин иронично прокомментировал свою победу в чемпионате мира по блицу. Напомним, что он опередил норвежца Магнуса Карлсена, ставшего вторым.
«Не в этот раз, мистер Карлсен!», - написал Карякин в своем твиттере и
сопроводил запись фотографией с медалью.
Оба шахматиста набрали по
16,5 очка, но Карякин оказался впереди в итоговой классификации благодаря
победе в очной партии. Отметим, что перед последним туром Карлсен опережал
Сергея на 0,5 балла, но сыграл вничью с болгарином Петером Леко. Карякин же
обыграл грузина Баадура Джобаву.
Напомним также, что именно Карлсену Карякин уступил в матче за титул чемпиона мира в классических шахматах.
«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу
Not this time, Mr.Carlsen😎! pic.twitter.com/YTKpba3HRt— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 30 декабря 2016 г.