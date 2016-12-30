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Сергей Карякин: Не в этот раз, мистер Карлсен!

Источник:  Twitter.comКомментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин иронично прокомментировал свою победу в чемпионате мира по блицу. Напомним, что он опередил норвежца Магнуса Карлсена, ставшего вторым.

«Не в этот раз, мистер Карлсен!», - написал Карякин в своем твиттере и сопроводил запись фотографией с медалью.

Оба шахматиста набрали по 16,5 очка, но Карякин оказался впереди в итоговой классификации благодаря победе в очной партии. Отметим, что перед последним туром Карлсен опережал Сергея на 0,5 балла, но сыграл вничью с болгарином Петером Леко. Карякин же обыграл грузина Баадура Джобаву.

Напомним также, что именно Карлсену Карякин уступил в матче за титул чемпиона мира в классических шахматах.

«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу

 

 


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