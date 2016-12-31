Спортивный директор «Црвены Звезды»: Идея почтить память жертв катастрофы Ту-154 принадлежит болельщикам
Спортивный директор баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Давор
Ристович сообщил, что идея почтить память погибших в результате
крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем перед матчем
Евролиги «Црвена Звезда» - ЦСКА принадлежит болельщикам.
«Между нашим клубом и фанатами установилось отличное
взаимопонимание. Мы не раз устраивали совместные акции, когда случались подобные
трагедии, чтобы показать свое отношение к произошедшему. В этот раз инициатива
поступила от фанатов, и мы с радостью ее подхватили. Для кого-то это может
стать сюрпризом, но именно болельщики первыми выдвинули идею.
Мы не обращались за каким-то особым разрешением (в Евролигу), потому
считаем, что это человеческий акт, который должен объединять. Не только
болельщиков двух конкретных команд, участвовавших в матче, но и вообще всех
клубов», - приводит RT слова Ристовича.
Непосредственно перед началом матча «Црвена Звезда» - ЦСКА на арене в Белграде зазвучала музыка и болельщики начали петь, при этом на секторе сербских болельщиков появился банер – «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!».
Матч
Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67
Состав
Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)
ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)
Место и дата
29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция