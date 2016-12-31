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Спортивный директор «Црвены Звезды»: Идея почтить память жертв катастрофы Ту-154 принадлежит болельщикам

Источник:  RT на русскомКомментарии

Спортивный директор баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Давор Ристович сообщил, что идея почтить память погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем перед матчем Евролиги «Црвена Звезда» - ЦСКА принадлежит болельщикам.

«Между нашим клубом и фанатами установилось отличное взаимопонимание. Мы не раз устраивали совместные акции, когда случались подобные трагедии, чтобы показать свое отношение к произошедшему. В этот раз инициатива поступила от фанатов, и мы с радостью ее подхватили. Для кого-то это может стать сюрпризом, но именно болельщики первыми выдвинули идею.

Мы не обращались за каким-то особым разрешением (в Евролигу), потому считаем, что это человеческий акт, который должен объединять. Не только болельщиков двух конкретных команд, участвовавших в матче, но и вообще всех клубов», - приводит RT слова Ристовича.

Непосредственно перед началом матча «Црвена Звезда» - ЦСКА на арене в Белграде зазвучала музыка и болельщики начали петь, при этом на секторе сербских болельщиков появился банер – «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!».

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67

Состав

Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)

ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)

Место и дата

29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция

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