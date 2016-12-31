Спортивный директор «Црвены Звезды»: Ансамбль Александрова получил известность в Сербии еще до трагедии
Спортивный директор баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Давор
Ристович сообщил, что ансамбль имени Александрова, основной состав которого
погиб в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны
России над Черным морем, получил известность в Сербии еще до трагедии.
«Да,
он (ансамбль) был довольно известен в Сербии до трагедии. Мы очень уважаем его
работу. Несколько раз они приезжали в Белград с выступлениями, за что мы им
благодарны. То, что они делали, было очень патриотичным и вызывает у нас
глубокое уважение», - приводит RT
слова Ристовича.
Несколько тысяч фанатов «Црвены Звезды» перед игрой Евролиги против московского ЦСКА почтили память погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем .Непосредственно перед началом матча на арене в Белграде зазвучала музыка и болельщики начали петь, при этом на секторе сербских болельщиков появился баннер – «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!».
Матч
Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67
Состав
Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)
ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)
Место и дата
29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция