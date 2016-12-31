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«Лугано» разгромил «Давос» и вышел в финал Кубка Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты швейцарского «Лугано» в полуфинальном матче Кубка Шпенглера обыграли хозяев турнира – швейцарский «Давос».

Встреча, прошедшая в пятницу в Давосе на льду «Вайллант-Арены», завершилась победой «Лугано» со счетом 4:0. В составе победителей по шайбе забросили Линус Класен, Дарио Бюрглер, Алессандро Кьеза и Алессио Бертаджия.

Таким образом, «Лугано» вышел в финал турнира, где в субботу встретится со сборной Канады, которая ранее одолела минское «Динамо» (3:2).

Матч

Лугано - Давос - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Класен 16:59 (1:0). Бюрглер 31:07 (2:0 - бол.). Кьеза (Уокер, Лапьер), 35:01 (3:0). Бертаджиа 45:54 (4:0 - мен.).

Место и дата

30 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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