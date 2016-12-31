«Лугано» разгромил «Давос» и вышел в финал Кубка Шпенглера

Хоккеисты швейцарского «Лугано» в полуфинальном матче Кубка Шпенглера обыграли хозяев турнира – швейцарский «Давос».

Встреча, прошедшая в пятницу в Давосе на льду «Вайллант-Арены», завершилась победой «Лугано» со счетом 4:0. В составе победителей по шайбе забросили Линус Класен, Дарио Бюрглер, Алессандро Кьеза и Алессио Бертаджия.

Таким образом, «Лугано» вышел в финал турнира, где в субботу встретится со сборной Канады, которая ранее одолела минское «Динамо» (3:2).