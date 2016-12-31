«Лугано» разгромил «Давос» и вышел в финал Кубка Шпенглера
Хоккеисты швейцарского «Лугано» в полуфинальном матче Кубка Шпенглера
обыграли хозяев турнира – швейцарский «Давос».
Встреча, прошедшая в пятницу в Давосе на льду «Вайллант-Арены»,
завершилась победой «Лугано» со счетом 4:0. В составе победителей по шайбе
забросили Линус Класен, Дарио Бюрглер, Алессандро Кьеза и Алессио Бертаджия.
Таким образом, «Лугано» вышел в финал турнира, где в субботу встретится со сборной Канады, которая ранее одолела минское «Динамо» (3:2).
Матч
Лугано - Давос - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Класен 16:59 (1:0). Бюрглер 31:07 (2:0 - бол.). Кьеза (Уокер, Лапьер), 35:01 (3:0). Бертаджиа 45:54 (4:0 - мен.).
Место и дата
30 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция
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