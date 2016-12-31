«Эвертон» добыл ничью в матче с «Халлом»
Футболисты «Халл Сити» в домашнем
матче 19-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Эвертоном» из Ливерпуля.
Встреча, прошедшая в пятницу в
городе Кингстон-апон-Халл на стадионе «Кингстон Коммуникейшн», завершилась со
счетом 2:2. Причем по ходу встречи хозяева дважды выходили вперед – отличились Майкл
Доусон и Роберт Снодграсс. У гостей отличился Росс Баркли. Еще один мяч в
пассиве вратаря хозяев Дэвида Маршалла.
Таким образом, «Эвертон» набрал 27
очков и остался на седьмом месте в турнирной таблице. У «Халла» стало 13 очков.
Он идет предпоследним, 19-м.
В матчах следующего тура «Халл Сити» 2 января 2017 года в гостях сыграет с «Вест Бромвичем», а «Эвертон» в этот день примет «Саутгемптон».
Матч
Халл Сити - Эвертон - 2:2 (1:1)
Голы
Доусон 6 (1:0). Маршалл 45 (1:1 - автогол). Снодграсс 65 (2:1). Баркли 84 (2:2).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Ливермор, Мейлер (Клукас, 56), Снодграсс, Аль-Мухаммади, Диоманде (Хаддлстоун, 85), Мбокани
Эвертон: Роблес, Джагелка, Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Миральяс (Мори, 87), Баркли, Гуйе, Бэрри (Дэвис, 66), Валенсия (Колверт-Льюин, 74), Лукаку
Предупреждения:
Аль-Мухаммади, 62; Магуайр, 83 - Джагелка, 60; Дэвис, 75
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
30 декабря 23:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция