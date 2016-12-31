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«Эвертон» добыл ничью в матче с «Халлом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Халл Сити» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Эвертоном» из Ливерпуля.

Встреча, прошедшая в пятницу в городе Кингстон-апон-Халл на стадионе «Кингстон Коммуникейшн», завершилась со счетом 2:2. Причем по ходу встречи хозяева дважды выходили вперед – отличились Майкл Доусон и Роберт Снодграсс. У гостей отличился Росс Баркли. Еще один мяч в пассиве вратаря хозяев Дэвида Маршалла.

Таким образом, «Эвертон» набрал 27 очков и остался на седьмом месте в турнирной таблице. У «Халла» стало 13 очков. Он идет предпоследним, 19-м.

В матчах следующего тура «Халл Сити» 2 января 2017 года в гостях сыграет с «Вест Бромвичем», а «Эвертон» в этот день примет «Саутгемптон».

Матч

Халл Сити - Эвертон - 2:2 (1:1)

Голы

Доусон 6 (1:0). Маршалл 45 (1:1 - автогол). Снодграсс 65 (2:1). Баркли 84 (2:2).

Состав

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Ливермор, Мейлер (Клукас, 56), Снодграсс, Аль-Мухаммади, Диоманде (Хаддлстоун, 85), Мбокани

Эвертон: Роблес, Джагелка, Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Миральяс (Мори, 87), Баркли, Гуйе, Бэрри (Дэвис, 66), Валенсия (Колверт-Льюин, 74), Лукаку

Предупреждения:

Аль-Мухаммади, 62; Магуайр, 83 - Джагелка, 60; Дэвис, 75

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

30 декабря 23:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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