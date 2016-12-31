«Эвертон» добыл ничью в матче с «Халлом»

Футболисты «Халл Сити» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Эвертоном» из Ливерпуля.

Встреча, прошедшая в пятницу в городе Кингстон-апон-Халл на стадионе «Кингстон Коммуникейшн», завершилась со счетом 2:2. Причем по ходу встречи хозяева дважды выходили вперед – отличились Майкл Доусон и Роберт Снодграсс. У гостей отличился Росс Баркли. Еще один мяч в пассиве вратаря хозяев Дэвида Маршалла.

Таким образом, «Эвертон» набрал 27 очков и остался на седьмом месте в турнирной таблице. У «Халла» стало 13 очков. Он идет предпоследним, 19-м.

В матчах следующего тура «Халл Сити» 2 января 2017 года в гостях сыграет с «Вест Бромвичем», а «Эвертон» в этот день примет «Саутгемптон».