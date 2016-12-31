«Барселона» обыграла «Дарушафаку» Дэвида Блатта
Баскетболисты «Барселоны» в
домашнем матче 15-го тура регулярного сезона Евролиги переиграли турецкую «Дарушафаку»,
возглавляемую бывшим наставником сборной России Дэвидом Блаттом.
Встреча, прошедшая в пятницу в
Барселоне, завершилась со счетом 81:77 в пользу каталонского клуба. В его
составе 16 очков набрал Анте Томич, а у гостей 21 очков в активе Джеймса
Андерсона.
Таким образом, «Барселона»
одержала седьмую победу в турнире. В активе «Дарушафаки» по-прежнему восемь
викторий.
В матчах следующего тура «Барселона» 5 января 2017 года в гостях сыграет с немецким «Бамбергом», а «Дарушафака» в этот день на выезде сразится с «Маккаби» из Тель-Авива.
Матч
Барселона - Дарушафака - 81:77
Место и дата
30 декабря 23:00, Палау Блауграна, Онлайн-трансляция
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