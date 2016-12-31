«Барселона» обыграла «Дарушафаку» Дэвида Блатта

Баскетболисты «Барселоны» в домашнем матче 15-го тура регулярного сезона Евролиги переиграли турецкую «Дарушафаку», возглавляемую бывшим наставником сборной России Дэвидом Блаттом.

Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне, завершилась со счетом 81:77 в пользу каталонского клуба. В его составе 16 очков набрал Анте Томич, а у гостей 21 очков в активе Джеймса Андерсона.

Таким образом, «Барселона» одержала седьмую победу в турнире. В активе «Дарушафаки» по-прежнему восемь викторий.

В матчах следующего тура «Барселона» 5 января 2017 года в гостях сыграет с немецким «Бамбергом», а «Дарушафака» в этот день на выезде сразится с «Маккаби» из Тель-Авива.