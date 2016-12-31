Кит Лэнгфорд: После большого перерыва, я, как и весь УНИКС, стал более агрессивным

Лучший бомбардир Евролиги защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над греческим «Панатинаикосом» в матче Евролиги признался, что на нем часто и жестко фолили.

«Есть много причин для нашей сегодняшней победы. Лэтэвиус Уильямс, Кино Колом и я взяли инициативу в третьей четверти. Я стал более агрессивным, как и вся наша команда. Соперник использовал несколько игроков в защите против меня, на мне часто и жестко фолили. Вот я и взял инициативу на себя и продолжил забивать», - приводит официальный сайт УНИКСа слова Лэнгфорда.

УНИКС в пятницу обыграл «Панатинаикос» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 83:81, проигрывая 14 очков по ходу матча. Лэнгфорд стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.