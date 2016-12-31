Антонио Конте: Куртуа не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно
Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что вратарь его команды
Тибо Куртуа не покинет лондонский «Челси» в ближайшее трансферное окно.
«Куртуа является для меня одним из лучших, если не самым лучшим
вратарем в мире. Это фантастический голкипер. Он остается с нами, и это самое
главное для меня. Все остальное - просто спекуляции», - приводит слова Конте
L'Equipe.
Ранее британские СМИ сообщили, что представители 24-летнего бельгийца,
который ранее играл в чемпионате Испании за «Атлетико», уже обговорили детали
трансфера Куртуа в мадридский «Реал» следующим летом. Действующее соглашение
вратаря с «Челси» истекает в 2019 году.
В текущем сезоне АПЛ Куртуа отыграл за «Челси» 18 матчей и пропустил 11 мячей.
Матч
Место и дата
31 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция