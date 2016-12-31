Швейцарцы по буллитам обыграли датчан и оставили финнов без плей-офф МЧМ
Хоккеисты молодежной сборной Швейцарии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира нанесли поражение команде Дании.
Встреча группы А, прошедшая в ночь
на субботу по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась
в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу шведов. В составе датчан, которые по
ходу матча вели 4:1, по шайбе забросили Александер Труэ, Йоахим Блихфельд, Никлас
Андерсен и Матиас Фром. У швейцарцев по разу отличились Нико Хишир и Нандо
Эггенбергер, а Янник Цендер оформил дубль. Автором победного буллита стал Марко
Миранда.
Таким образом, датчане набрали шесть
очков и вышли на второе место в турнирной таблице группы А. Лидируют шведы, у
которых девять очков. Пять очков набрали чехи, четыре - швейцарцы, а финны
очков не имеют. Таким образом, сборная Финляндии лишилась шансов на выход в
плей-офф чемпионата мира.
В своем заключительном матче группового этапа швейцарцы 1 января в 01:30 (мск) сыграют против финнов, а датчане борьбу на групповом этапе уже завершили, пробившись в плей-офф.
Матч
Швейцария (U-20) - Дания (U-20) - 5:4 Б. (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Тру (Гатц Нильсен), 0:20 (0:1). Блихфельд (Гатц Нильсен, Кристенсен), 3:45 (0:2). Андерсен (Фром, Вейкель), 13:40 (0:3 - бол.). Хишер (Зигенталер, Риат), 17:56 (1:3). Фром (Тру, Рондберг), 20:28 (1:4). Зендер (Вебер, Гросс), 26:29 (2:4). Эггенбергер (Прассль, Миранда), 32:26 (3:4). Зендер (Зигенталер, Ин-Альбон), 43:35 (4:4).
Победный буллит:
Миранда - 5:4.
Место и дата
31 декабря 01:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция