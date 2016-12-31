Швейцарцы по буллитам обыграли датчан и оставили финнов без плей-офф МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Швейцарии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира нанесли поражение команде Дании.

Встреча группы А, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу шведов. В составе датчан, которые по ходу матча вели 4:1, по шайбе забросили Александер Труэ, Йоахим Блихфельд, Никлас Андерсен и Матиас Фром. У швейцарцев по разу отличились Нико Хишир и Нандо Эггенбергер, а Янник Цендер оформил дубль. Автором победного буллита стал Марко Миранда.

Таким образом, датчане набрали шесть очков и вышли на второе место в турнирной таблице группы А. Лидируют шведы, у которых девять очков. Пять очков набрали чехи, четыре - швейцарцы, а финны очков не имеют. Таким образом, сборная Финляндии лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

В своем заключительном матче группового этапа швейцарцы 1 января в 01:30 (мск) сыграют против финнов, а датчане борьбу на групповом этапе уже завершили, пробившись в плей-офф.