Сборная Латвии проиграла словакам в матче МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Словакии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира переиграли команду Латвии.

Встреча группы B, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу словаков. В их составе по шайбе забросили Филип Лештян, Оливер Патаки, Андрей Гатала и Марек Слобода. У Латвии отличились Карлис Чуксте и Филип Бунцис

Таким образом, словаки набрали три очка и закрепились на четвертом месте в турнирной таблице группы В. Сборная Латвии финишировала пятой.

В своем заключительном матче группового этапа словаки 1 января в 04:00 (мск) сыграют против сборной России, а команда Латвии борьбу на групповом этапе уже завершила.