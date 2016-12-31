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Сборная Латвии проиграла словакам в матче МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты молодежной сборной Словакии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира переиграли команду Латвии.

Встреча группы B, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу словаков. В их составе по шайбе забросили Филип Лештян, Оливер Патаки, Андрей Гатала и Марек Слобода. У Латвии отличились Карлис Чуксте и Филип Бунцис

Таким образом, словаки набрали три очка и закрепились на четвертом месте в турнирной таблице группы В. Сборная Латвии финишировала пятой.

В своем заключительном матче группового этапа словаки 1 января в 04:00 (мск) сыграют против сборной России, а команда Латвии борьбу на групповом этапе уже завершила.

Матч

Словакия (U-20) - Латвия (U-20) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы:

Чуксте (Балчерс, Бунчис), 3:40 (0:1). Лестан 8:13 (1:1). Роман М. (Роман М., Слобода), 38:11 (2:1). Хатала (Садецки, Роман М.), 40:41 (3:1). Слобода (Грман, Роман М.), 45:01 (4:1). Бунчис (Чуксте, Дзиеркалс), 53:29 (4:2 - бол.).

Место и дата

31 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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