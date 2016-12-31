Сборная Латвии проиграла словакам в матче МЧМ
Хоккеисты молодежной сборной
Словакии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира переиграли
команду Латвии.
Встреча группы B, прошедшая в ночь на субботу по
московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со
счетом 4:2 в пользу словаков. В их составе по шайбе забросили Филип Лештян, Оливер
Патаки, Андрей Гатала и Марек Слобода. У Латвии отличились Карлис Чуксте и Филип
Бунцис
Таким образом, словаки набрали три
очка и закрепились на четвертом месте в турнирной таблице группы В. Сборная
Латвии финишировала пятой.
В своем заключительном матче группового этапа словаки 1 января в 04:00 (мск) сыграют против сборной России, а команда Латвии борьбу на групповом этапе уже завершила.
Матч
Словакия (U-20) - Латвия (U-20) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы:
Чуксте (Балчерс, Бунчис), 3:40 (0:1). Лестан 8:13 (1:1). Роман М. (Роман М., Слобода), 38:11 (2:1). Хатала (Садецки, Роман М.), 40:41 (3:1). Слобода (Грман, Роман М.), 45:01 (4:1). Бунчис (Чуксте, Дзиеркалс), 53:29 (4:2 - бол.).
Место и дата
31 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция