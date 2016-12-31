Манипуляции с допинг-пробой Сотниковой, чемпионство Карякина и Семак – наставник «Уфы». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать последний день 2016 года с главных
новостей утра субботы.
1. Московский «Спартак» и «Милан» достигли принципиальной договоренности
по трансферу нападающего Луиса Адриано. Стороны подписали соглашение о продаже форварда.
Ранее сообщалось, что игрок заключит контракт с российским клубом, рассчитанный
на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.
2. Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу на чемпионате
мира по блицу в Дохе. Карякин по итогам 21 матча набрал одинаковое количество
очков с норвежцем Магнусом Карлсеном - по 16,5 балла, но оказался выше за счет
дополнительных показателей.
3. Российская фигуристка Аделина Сотникова упомянута в докладе главы
независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, сообщают итальянские СМИ. Это
может привести к пересмотру результатов зимней Олимпиады-2014 в Сочи, где
Сотникова выиграла золото в одиночном катании.
4. Входивший ранее в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита»
пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак назначен на пост главного
тренера «Уфы». Контракт с 40-летним специалистом заключен
сроком на полтора года.
5. При этом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию
о возможном назначении в тренерский штаб Анатолия Тимощука.
6. Защитник Ибрагим Цаллагов, выступавший за самарские «Крылья Советов»,
перешел в «Зенит». Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.
7. Узбекистанский полузащитник Одил Ахмедов, выступавший за «Краснодар»,
продолжит карьеру в китайском футбольном клубе СИПГ. Подробности сделки пока не
разглашаются.
8. Главный тренер махачкалинского «Анжи» Павел Врба покинул свой пост. «О
том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно», - говорится в пресс-релизе
махачкалинцев.
9. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у греческого «Панатинаикоса»
в матче регулярного чемпионата Евролиги – 83:81. Самым результативным игроком
матча стал Кит Лэнгфорд из УНИКСа, который набрал 27 очков. Казанцы одержали
шестую победу в Евролиге в 15 матчах и приблизились к зоне плей-офф.
10. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех
действующих российских скелетонистов - Александра Третьякова, Елену Никитину,
Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея
Чудинова в связи с расследованием МОК. Напомним, на
Олимпийских играх в Сочи Третьяков выиграл золото, а Никитина стала бронзовым
призером. Потылицына, Орлова и Чудинов также выступали на Олимпиаде.
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