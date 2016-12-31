«Каролина» дома обыграла «Чикаго»

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Ли Стемпняк и Джей Макклемент. У гостей отличились Михал Кемпны и Винсент Хиностроза.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 19 минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 1 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Чикаго» 2 января в 22:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».