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«Каролина» дома обыграла «Чикаго»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Ли Стемпняк и Джей Макклемент. У гостей отличились Михал Кемпны и Винсент Хиностроза.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 19 минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 1 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Чикаго» 2 января в 22:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».

Матч

Каролина - Чикаго - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы:

Кемпны (Тэйвс, Хартман), 6:36 (0:1). Линдхольм (Стаал, Славин), 8:32 (1:1). Стемпняк (Теравайнен, Ахо), 9:37 (2:1). Макклеммент 42:54 (3:1). Хайностроуза (Тэйвс, Кемпны), 45:49 (3:2).

Место и дата

31 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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