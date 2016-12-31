«Каролина» дома обыграла «Чикаго»
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены»,
завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Элиас
Линдхольм, Ли Стемпняк и Джей Макклемент. У гостей отличились Михал Кемпны и Винсент
Хиностроза.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду
более 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 19
минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 1 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Чикаго» 2 января в 22:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».
Матч
Каролина - Чикаго - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Кемпны (Тэйвс, Хартман), 6:36 (0:1). Линдхольм (Стаал, Славин), 8:32 (1:1). Стемпняк (Теравайнен, Ахо), 9:37 (2:1). Макклеммент 42:54 (3:1). Хайностроуза (Тэйвс, Кемпны), 45:49 (3:2).
Место и дата
31 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция