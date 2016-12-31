«Нэшвилл» всухую обыграл «Сент-Луис»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра»,
завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Янник Вебер, Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Колин Уилсон.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
отыграл 16 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 января в 22:00 (мск) примет «Чикаго», а «Нэшвилл» 4 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».
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