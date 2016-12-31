«Нэшвилл» всухую обыграл «Сент-Луис»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Янник Вебер, Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Колин Уилсон.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 января в 22:00 (мск) примет «Чикаго», а «Нэшвилл» 4 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».