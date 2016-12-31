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«Нэшвилл» всухую обыграл «Сент-Луис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Янник Вебер, Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Колин Уилсон.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 января в 22:00 (мск) примет «Чикаго», а «Нэшвилл» 4 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы:

Вебер (Рибейро, Смит), 24:52 (0:1). Форсберг (Рибейро, Джохансен), 27:26 (0:2 - бол.). Арвидсон (Фишер, Ирвин), 37:36 (0:3). Уилсон (Форсберг, Эллис), 48:08 (0:4 - бол.).

Место и дата

31 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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