Витсель дал согласие на переход в один из клубов Китая

Бельгийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов, сообщает Corriere dello Sport.

Витсель перейдет либо в «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и где играет экс-форвард «Зенита» клуба Халк, либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма трансфера бельгийца составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017. В переходе игрока был заинтересован «Ювентус».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник забил один гол в 23 матчах.