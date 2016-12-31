Витсель дал согласие на переход в один из клубов Китая
Бельгийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита»
Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов, сообщает Corriere
dello Sport.
Витсель перейдет либо в «Шанхай СИПГ», который возглавляет
бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш и где играет экс-форвард «Зенита»
клуба Халк, либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма трансфера бельгийца составит
20 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать около 18 миллионов евро в
год.
Контракт Витселя с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2016/2017.
В переходе игрока был заинтересован «Ювентус».
Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики»
за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник забил один гол в
23 матчах.
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