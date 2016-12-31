Моуринью не хочет, чтобы Депай покинул «Юнайтед», игрок нацелен на смену клубной прописки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не намерен оставаться в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.



По информации источника, игрок сборной Голландии намерен в январе 2017 года сменить клубную прописку, несмотря на запрет со стороны наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что футболист недоволен отсутствием игровой практики.



Ранее сообщалось, что на Депая претендует ряд европейских клубов в том числе и московский «Спартак».



В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.