«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро Видаля

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает издание The Sun.



По информации источника, лондонский клуб вступил в переговоры с мюнхенской «Баварией» по трансферу полузащитника Артуро Видаля. Отмечается, что «синие» готовы выложить за футболиста сборной Чили 38 млн фунтов.



В нынешнем сезоне 29-летний Видаль провел во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2019 года.



Отметим, что футболист знаком с наставником «Челси» по совместной работе в «Ювентусе».



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