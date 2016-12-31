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Этот день в истории. Алексу Фергюсону – 74

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 31 декабря, отмечает 74-й день рождения один из лучших тренеров в истории футбола Сэр Алекс Фергюсон. 

Шотландский специалист известен на весь мир своей работой в качестве наставника «Манчестер Юнайтед», который он тренировал с 1986 по 2013 гг.

За это время «красные дьяволы» под его руководством выиграли чемпионат (13 раз), Кубок (5), Суперкубок Англии (10), а также Кубок футбольной лиги (4). Стоит отметить, что на международной арене «Манчестер Юнайтед» становился при Фергюсоне победителем Лиги чемпионов (2), Суперкубка УЕФА (1991), Межконтинентального кубка (1999), а также клубного чемпионата мира (2008) и Кубка обладателей кубков (1991).

Алекс Фюргюсон 11 раз признавался лучшим тренером АПЛ по итогам сезона, лучшим тренером на клубном уровне по версии УЕФА (2 раза). А в 2002 году специалист был введен в Зал славы английского футбола.

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