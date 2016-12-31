Константин Генич: Томь» «почти похоронили», неужели вторым клубом будет «Анжи»? Что происходит?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации с махачкалинским «Анжи». Ранее в российском клубе объявили о распродаже ведущих игроков, смене владельца, а также об уходе главного тренера Павла Врбы.



«Ну если «Томь» уже «почти похоронили», то неужели вторым клубом будет «Анжи»? Что вообще происходит?», – написал Генич на своей странице в Twitter.



На данный момент «Анжи», набрав после 17-ти туров 20 очков, занимает 11-е место в таблице РФПЛ.



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