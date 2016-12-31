Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о поведении клубов из Китая на трансферном рынке. Недавно аргентинский форвард Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира, подписав контракт с «Шанхай Шэньхуа».



«Думаю, это невероятная история. Речь идет об очень, очень больших суммах. Не хочется в это верить, потому что все это не правильно. Да, я в курсе трансфера Тевеса в китайский клуб. Конечно, они предлагают фантастические условия, и многим игрокам тяжело отказаться от таких предложений. Но, все-таки, это не правильно. Вы должны уважать себя», – приводит слова итальянского специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что китайский клуб готов выложить за нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду 300 млн евро, а самому игроку – контракт на 100 млн евро в год.

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