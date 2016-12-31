Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария (U-20)5 : 4 БДания (U-20)
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Словакия (U-20)4 : 2Латвия (U-20)
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о поведении клубов из Китая на трансферном рынке. Недавно аргентинский форвард Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира, подписав контракт с «Шанхай Шэньхуа».

«Думаю, это невероятная история. Речь идет об очень, очень больших суммах. Не хочется в это верить, потому что все это не правильно. Да, я в курсе трансфера Тевеса в китайский клуб. Конечно, они предлагают фантастические условия, и многим игрокам тяжело отказаться от таких предложений. Но, все-таки, это не правильно. Вы должны уважать себя», – приводит слова итальянского специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что китайский клуб готов выложить за нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду 300 млн евро, а самому игроку – контракт на 100 млн евро в год.

44 млн рублей в неделю! Пятерка самых высокооплачиваемых футболистов мира

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро ВидаляТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает издание The Sun.Моуринью не хочет, чтобы Депай покинул «Юнайтед», игрок нацелен на смену клубной пропискиПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не намерен оставаться в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.Витсель дал согласие на переход в один из клубов КитаяБельгийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов, сообщает Corriere dello Sport.Антонио Конте: Куртуа не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окноГлавный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что вратарь его команды Тибо Куртуа не покинет лондонский «Челси» в ближайшее трансферное окно.Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Эспаньол» может продать Кайседо в китайский клубФорвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо может переехать в Китай. Об этом сообщают испанские СМИ.Евгений Ловчев: Широков еще и за сборную России способен игратьОбозреватель «Советского спорта» считает, что 35-летний Роман Широков, которого пригласили в «Урал», способен играть и за сборную России.Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подходЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» форварда Эммануэля Эменике.«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» ИтурбеНападающий «Ромы» Хуан Итурбе может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.Квинси Промес: Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из «Спартака»Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ливерпуля».От Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичковОт Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичков«Советский спорт» рассказывает, кого в качестве усиления рассматривает итальянский специалист.«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса АдрианоКак сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский «Спартак» и «Милан» достигли принципиальной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано.Стала известна сумма отступных за ГнабриПолузащитник «Вердера» Серж Гнабри может покинуть немецкий клуб в январе 2017 года.Конте заявил, что «Челси» готовится к приобретениям в январеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил информацию, согласно которой лондонский клуб в зимнее трансферное окно планирует усиление.«Наполи» проявляет интерес к ЯрмоленкоИнтерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.Деулофеу продолжит карьеру в Серии АПолузащитник «Эвертона» Жерар Делуфеу станет игроком «Милана». Об этом сообщает издание La Repubblica.Геннадий Орлов: Молло – это секонд-хенд, который не нужен российскому футболуРоссийский комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Крыльев Советов»Агент Оздоева рассказал об интересе «Лиона», «Сент-Этьена» и московского «Локомотива»Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны французскому «Сент-Этьена».Обертан может перейти из «Анжи» в «Лилль»Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан попал в сферу интересов «Лилля». Об этом сообщает издание But Football Club.Антонио Конте: 12 побед подряд – большое достижение, но этого недостаточно, чтобы выиграть чемпионский титулГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о победной серии своей команды, которая достигла 12-ти матчей. Также специалист поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Сток Сити».
Главные новости
Футбол
Манипуляции с допинг-пробой Сотниковой, чемпионство Карякина и Семак – наставник «Уфы». Главные новости утра
Футбол
Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себя
Футбол
Василий Уткин: Новогодние ролики ЦСКА перечеркивают провал публичной политики
Футбол
Константин Генич: Томь» «почти похоронили», неужели вторым клубом будет «Анжи»? Что происходит?
Футбол
Этот день в истории. Алексу Фергюсону – 74
Футбол
«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро Видаля
Футбол
Моуринью не хочет, чтобы Депай покинул «Юнайтед», игрок нацелен на смену клубной прописки
Футбол
Витсель дал согласие на переход в один из клубов Китая
Хоккей
«Нэшвилл» всухую обыграл «Сент-Луис»
Хоккей
Сборная Латвии проиграла словакам в матче МЧМ
все новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу
Возможные трансферы
Возможные трансферы