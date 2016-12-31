Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешной защитила чемпионский титул UFC

Сегодня, 31 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в главном поединке которого Ронда Роузи проиграла поединок действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес.



Представительница Бразилии одержала досрочную победу над своей американской соперницей в первом раунде.



Напомним, что Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.