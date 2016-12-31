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Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешной защитила чемпионский титул UFC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 31 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в главном поединке которого Ронда Роузи проиграла поединок действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес.

Представительница Бразилии одержала досрочную победу над своей американской соперницей в первом раунде. 

Напомним, что Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.

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