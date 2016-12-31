«Валенсия»: Решение Пранделли удивило руководство, специалист покинул клуб в непростое время

На официальном сайте «Валенсии» появилось сообщение, посвященное уходу Чезаре Пранделли с поста главного тренера «летучих мышей». Напомним, об этом стало известно накануне.



«Итальянский специалист подал в отставку, и тем самым удивил руководство нашего клуба. Пранделли сообщил, что не в состоянии улучшить текущие результаты. Команда сейчас испытывает серьезные трудности, однако, мы не ожидали подобного развития событий и планировали хорошо поработать над усилением состава», – говорится в сообщении.

59-летний Пранделли проработал с испанским клубом три месяца. Наставник возглавил команду в начале октября, подписав трехлетний контракт.

На данный момент «Валенсия», набрав после 15-ти туров 12 очков, занимает 17-е место в таблице Примеры.