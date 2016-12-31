Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Словакия (U-20)4 : 2Латвия (U-20)
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Канада- : -Лугано
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Валенсия»: Решение Пранделли удивило руководство, специалист покинул клуб в непростое время

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

На официальном сайте «Валенсии» появилось сообщение, посвященное уходу Чезаре Пранделли с поста главного тренера «летучих мышей». Напомним, об этом стало известно накануне.

«Итальянский специалист подал в отставку, и тем самым удивил руководство нашего клуба. Пранделли сообщил, что не в состоянии улучшить текущие результаты. Команда сейчас испытывает серьезные трудности, однако, мы не ожидали подобного развития событий и планировали хорошо поработать над усилением состава», – говорится в сообщении.

59-летний Пранделли проработал с испанским клубом три месяца. Наставник возглавил команду в начале октября, подписав трехлетний контракт.

На данный момент «Валенсия», набрав после 15-ти туров 12 очков, занимает 17-е место в таблице Примеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Официально: Пранделли покинул пост наставника «Валенсии»Итальянский специалист Чезаре Пранделли принял решение покинуть пост главного тренера «Валенсии». Об этом наставник сообщил руководству клуба.В Испании сообщают об уходе Пранделли из «Валенсии»Как сообщают испанские СМИ, главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли подал в отставку.Давид Вилья: Я ушел в «Барселону», потому что «Валенсии» были нужны деньгиФорвард Давид Вилья объяснил, почему в 2010 году перешел из «Валенсии» в «Барселону».Дзадза рассматривает вариант перехода в «Валенсию»Форвард Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Валенсии». 25-летний итальянец, права на которого принадлежат «Ювентусу», выступает в нынешнем сезоне в аренде в «Вест Хэме».«Барселона» договорилась о переходе КанселуТренерский штаб «Барселоны» определился с очередным трансфером в защитную линию.«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби МикелаПолузащитник «Челси» Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.Канселу летом перейдет из «Валенсии» в «Барселону»«Барселона» достигла договоренности о переходе защитника «Валенсии» Жоау Канселу. Об этом сообщают испанские СМИ.«Валенсия» снова обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка ИспанииФутболисты «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании переиграли «Леганес».Венгер обозначил главную цель «Арсенала» на зимнее трансферное окноТренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером намерен укрепить защитную линию команды в январе 2017 года.Вратарь «Валенсии» Диего Алвес отразил 20-й пенальти в чемпионате Испании и обновил собственный рекорд«Валенсия» на выезде уступила «Реал Сосьедаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 2:3. При этом их голкипер Диего Алвес обновил собственный рекорд по отражению пенальти.«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» и вышел на четвертое место в примереМатч 15-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».Гарай из-за травмы пропустит три неделиЗащитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пропустит около трех недель из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте клуба.Дубль Форналса помог «Малаге» избежать поражения в матче с «Валенсией»В матче 14-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла вничью с «Малагой» (2:2).День в истории. Давиду Вилье – 35 лет!3 декабря свой 35-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Испании, «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья.«Валенсия» обыграла «Леганес» в первом матче 1/16 финала Кубка ИспанииПервый матч 1/16 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Валенсией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Валенсии».«Валенсия» в гостях проиграла «Севилье», Гарай забил в свои воротаФутболисты «Севильи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Валенсии».«Валенсия» и «Гранада» сыграли вничьюМатч 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.День в истории. Луишу Нани – 30 лет!17 ноября свой 30-й день рождения отмечает полузащитник сборной Португалии и «Валенсии», чемпион Европы-2016 Луиш Нани.«Сельта» обыграла «Валенсию», «Эспаньол» и «Атлетик» разошлись миромЗавершились еще два матча 11-го тура чемпионата Испании. «Сельта» обыграла «Валенсию», а «Эспаньол» и «Атлетик» сыграли вничью.«Валенсия» с Гараем не смогла обыграть «Депортиво»Футболисты «Депортиво» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Валенсией».
Главные новости
Футбол
Манипуляции с допинг-пробой Сотниковой, чемпионство Карякина и Семак – наставник «Уфы». Главные новости утра
Хоккей
Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия - команды одного уровня. У нас есть шанс
Хоккей
Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причина
Футбол
«Валенсия»: Решение Пранделли удивило руководство, специалист покинул клуб в непростое время
MMA
Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешной защитила чемпионский титул UFC
Футбол
Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себя
Футбол
Василий Уткин: Новогодние ролики ЦСКА перечеркивают провал публичной политики
Футбол
Константин Генич: Томь» «почти похоронили», неужели вторым клубом будет «Анжи»? Что происходит?
Футбол
Этот день в истории. Алексу Фергюсону – 74
Футбол
«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро Видаля
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Чезаре Пранделли
Чезаре Пранделливсе новости