Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причина

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что переговоры об участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года зашли в тупик.

- Мы считаем, что должна быть веская причина, чтобы игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде. На данный момент мы ее не нашли. Прогресса в этом вопросе нет, - заявил Дэйли.

Напомним, по плану ИИХФ вопрос об участии в предстоящей Олимпиаде звезд НХЛ должен быть решен до 15 января.

Сильнейшие хоккеисты планеты участвуют в олимпийских турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы и по разу - шведы и чехи.







