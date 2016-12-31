Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Словакия (U-20)4 : 2Латвия (U-20)
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Канада- : -Лугано
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причина

Источник:  Associated PressКомментарии

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что переговоры об участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года зашли в тупик.

- Мы считаем, что должна быть веская причина, чтобы игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде. На данный момент мы ее не нашли. Прогресса в этом вопросе нет, - заявил Дэйли.

Напомним, по плану ИИХФ вопрос об участии в предстоящей Олимпиаде звезд НХЛ должен быть решен до 15 января.

Сильнейшие хоккеисты планеты участвуют в олимпийских турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы и по разу - шведы и чехи.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Ванкувер» - «Анахайм», «Сан-Хосе» - «Филадельфия» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Нэшвилл» всухую обыграл «Сент-Луис»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».«Каролина» дома обыграла «Чикаго»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго».«Флорида» потеряла Баркова на две-три недели из-за травмыФорвард «Флориды» Александр Барков выбыл на две-три недели из-за травмы. Хоккеист был помещен в список травмированных, сообщает в своем твиттере журналист Эллиот Фридмэн.«Айлендерс» выставили Галака на драфт отказовГолкипер Ярослав Галак выставлен клубом на драфт отказов. Об этом в своем твиттере сообщил журналист TSN Боб Маккензи.Форвард «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который просил 10 лет назадНападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд получил автограф нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Он просил у россиянина автограф десять лет назад, когда Вуду было 11 лет.Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛФорвард «Рейнджерс» Мэтт Пюмпел назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Аризоной» (6:3) 23-летний канадец сделал свой первый хет-трик в лиге.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Патрик Кейн: Панарин заслужил новый контрактФорвард «Чикаго» Патрик Кейн считает, что его партнер по звену Артемий Панарин заслужил новый контракт.Лайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробностиЛайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробностиКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин с приключениями добирался на очередную игру чемпионата НХЛ.Артемий Панарин: Невозможно заработать все деньги мираФорвард «Чикаго» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «черными ястребами».Кейн набрал 700-е очко в НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 годРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.НХЛ. «Нэшвилл» уступил «Чикаго», «Монреаль» обыграл «Флориду» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчейХоккеисты «Коламбуса» на выезде переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Кузнецов не реализовал послематчевый буллит«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).«Оттава» вывела из обращения игровой номер Даниэля АльфредссонаКлуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вывел из обращения игровой номер бывшего капитана команды шведа Даниэля Альфредссона.$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности нового контракта Артемия Панарина с «Чикаго».Агент: В КХЛ Панарин мог бы заработать больше, но он получает удовольствие от игры в НХЛАгент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Чикаго» Артемия Панарина в России, прокомментировал информация о подписании американским клубом с игроком нового контракта.
Главные новости
Футбол
Манипуляции с допинг-пробой Сотниковой, чемпионство Карякина и Семак – наставник «Уфы». Главные новости утра
Хоккей
Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия - команды одного уровня. У нас есть шанс
Хоккей
Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причина
Футбол
«Валенсия»: Решение Пранделли удивило руководство, специалист покинул клуб в непростое время
MMA
Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешной защитила чемпионский титул UFC
Футбол
Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себя
Футбол
Василий Уткин: Новогодние ролики ЦСКА перечеркивают провал публичной политики
Футбол
Константин Генич: Томь» «почти похоронили», неужели вторым клубом будет «Анжи»? Что происходит?
Футбол
Этот день в истории. Алексу Фергюсону – 74
Футбол
«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро Видаля
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости