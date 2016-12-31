Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия – команды одного уровня. У нас есть шанс

Капитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак считает, что у его команды есть хорошие шансы на победу в матче с россиянами на чемпионате мира.

- Лучшие команды на этом турнире – это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства, - заявил Чернак.

Матч Россия - Словакия начнется 1 января в 4:00 по московскому времени.

Подопечные Валерия Брагина занимают третью строчку в турнирной таблице группы B, словаки идут на четвертом месте.