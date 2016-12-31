Неизвестные совершили нападение на Расула Мирзаева

В Москве на Восточной улице было совершено нападение на известного бойца ММА Расула Мирзаева.

По информации Life.ru, неизвестные поджидали Мирзаева около жилого дома. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.



На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Расул Мирзаев был доставлен в одну из столичных больниц.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В 2011 году спортсмен стал фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову.

