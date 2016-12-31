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Евгений Ловчев: Для Промеса сейчас не лучшее время, чтобы уходить из «Спартака»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен остаться в команде и стать в ее составе чемпионом.

- Промесу комфортно в «Спартаке». Он же расцвел здесь. И обстановка хорошая в команде. Он чемпионом может стать! И любимцем публики, как тот же Видич, которого до сих пор вспоминают добрым словом, - сказал Евгений Ловчев.

- И потом для Промеса сейчас все же не лучшее время, чтобы уходить – неважненько он первый отрезок чемпионата-то провел. Вот если выиграет чемпионат, дороже стоить будет. И «Спартаку», опять же, прибыль, - отметил Ловчев.

Напомним, ранее Промес заявил, что «пока не собирается уходить из «Спартака», несмотря на сообщения СМИ об интересе к нему со стороны «Ливерпуля». 

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