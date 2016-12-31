Мирко Филипович вышел в финал Гран-при Rizin, где может сразиться с учеником Федора Емельяненко

Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков: Мы не ожидали, что Федор будет так драться с Крокопом

Федор Емельяненко, Денис Лебедев, Мирко Филипович, Александр Поветкин, Эрнесто Хуст и Кевин Рэндлман собрались вместе всего в одном интервью. Дал его тренер Федора Емельяненко Александр Мичков