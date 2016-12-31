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Мирко Филипович вышел в финал Гран-при Rizin, где может сразиться с учеником Федора Емельяненко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легендарный боец смешанного стиля Мирко Филипович победил представителя Эстонии Кайдо «Баруто» Хоовелсена в полуфинале Гран-при Rizin, который состоялся в городе Саитама (Япония).

Хорват отправил своего соперника в нокаут на первой минуте встречи, нанеся удар коленом в грудь. 

Таким образом, «Крокоп» встретится в финале турнира с  победителем боя Амира Алиакбари и Валентина Молдавского, который является учеником Федора Емельяненко. 

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