Мирко Филипович вышел в финал Гран-при Rizin, где может сразиться с учеником Федора Емельяненко
Легендарный боец смешанного стиля Мирко Филипович победил представителя Эстонии Кайдо «Баруто» Хоовелсена в полуфинале Гран-при Rizin, который состоялся в городе Саитама (Япония).
Хорват отправил своего соперника в нокаут на первой минуте встречи, нанеся удар коленом в грудь.
Mirko "cRO cOP" Filipović vs Baruto Kaito #RIZINFF pic.twitter.com/GosxwaHYxu— Zombie Prophet (@ZPGIFs) 31 декабря 2016 г.
Таким образом, «Крокоп» встретится в финале турнира с победителем боя Амира Алиакбари и Валентина Молдавского, который является учеником Федора Емельяненко.
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