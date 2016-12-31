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Андрей Канчельскис: Фергюсона можно сравнить с доном Корлеоне

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился воспоминаниями о работе под руководством сэра Алекса Фергюсона. 

 - Фергюсона очень сложно описать двумя-тремя словами. Он отличный мотиватор, хороший специалист и, самое главное, человек. Думаю, его можно сравнить с доном Корлеоне. Он создал из футболистов настоящую семью: была семья - были победы, и команда добивалась высоких результатов.

Считаю, что сэр Алекс добился феноменальных результатов благодаря удаче и человеческим качествам. Он очень дружелюбный человек. В то время, пока я выступал в команде, у него были хорошие отношения со всеми - от футболистов до персонала. Но на самом деле никто не может сказать точно, в чем феномен Фергюсона, даже он сам, - рассказал Канчельскис.

Напомним, многолетнему наставнику «Манчестер Юнайтед» сегодня исполняется 75 лет.

Алекс Фюргюсон 11 раз признавался лучшим тренером АПЛ по итогам сезона, лучшим тренером на клубном уровне по версии УЕФА (2 раза). А в 2002 году специалист был введен в Зал славы английского футбола.



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