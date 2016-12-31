Полиция дала комментарий по факту нападения на Мирзаева

Представитель столичного МВД дал комментарий по факту нападения, совершенного на российского бойца ММА Расула Мирзаева.

- 31 декабря в 02:46 на службу 02 поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Восточной. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись, — цитирует представителя МВД радио «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что неизвестные поджидали Мирзаева около жилого дома. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.



За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В 2011 году спортсмен фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову.