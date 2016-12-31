Винченцо Монтелла: В детстве мечтал отпраздновать победу с Галлиани

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла – о победе своих подопечных в матче за Суперкубок Италии. Напомним, «россонери» оказались сильнее действующего чемпиона страны «Ювентуса» в серии пенальти (4:3).

«Это лучшее Рождество в моей жизни. Мне было очень приятно вернуться домой с трофеем. Чувствую себя прекрасно. После матча я провел много времени со своей семьей. Мы не так часто видимся.

Конечно, для меня, как для тренера, лучшим моментом этой игры стал удар Пашалича, который и решил судьбу Суперкубка Италии. И еще мне запомнилось празднование победы с Адриано Галлиани. Помню, как мы упали с трофеем. Будучи ребенком, я мечтал это сделать. Мне даже снились сны об этом», – приводит слова специалиста Sky Sports Italia.

Отметим, что Монтелла возглавил «Милан» минувшим летом.