Сарос, Форсберг и Делл - звезды дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня стал финский голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос , отразивший 25 бросков в в матче с «Сент-Луисом» (4:0) и впервые сделавший «шатаут» в матче НХЛ.

Второй звездой назван форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, набравший два (1+1) очка в той же встрече.

Третьей звездой стал голкипер-новичок «Сан-Хосе» Аарон Делл. Он в матче с «Филадельфия» (2:0) отразил 21 бросок по своим воротам.



