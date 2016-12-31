В Москве разыскивают нападавших на Мирзаева

Как сообщает агентство РИА «Новости», полиция разыскивает троих нападавших на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, в которого стреляли из травматического пистолета на юге Москвы.



«Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета. Сейчас полиция их разыскивает», – рассказал источник.



Ранее сообщалось, что неизвестные поджидали Мирзаева около жилого дома. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.



За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.



В 2011 году спортсмен фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову.