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В Москве разыскивают нападавших на Мирзаева

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Как сообщает агентство РИА «Новости», полиция разыскивает троих нападавших на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, в которого стреляли из травматического пистолета на юге Москвы.

«Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета. Сейчас полиция их разыскивает», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестные поджидали Мирзаева около жилого дома. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В 2011 году спортсмен фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову.

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