Андрей Аршавин: Хочется, чтобы болельщики «Кайрата» увидели как можно больше голов в нашем исполнении (видео)
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поздравил болельщиков казахстанского клуба с наступающим Новым годом.
«Приветствую всех поклонников и болельщиков «Кайрата». Хочу пожелать вам пережить в следующем году вместе с нами яркие победы, чтобы вы увидели как можно больше голов в нашем исполнении, чтобы в конце года мы могли порадоваться титулам. Также хочется пожелать вам радости, любви, всего самого-самого лучшего в новом году. Поздравляю вас с наступающим 2017 годом», – сказал футболист.
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