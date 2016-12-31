Андрей Аршавин: Хочется, чтобы болельщики «Кайрата» увидели как можно больше голов в нашем исполнении (видео)

«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себе

Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» - о моментах своей карьеры в петербургском клубе.