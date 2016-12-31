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Хуан Мануэль Маркес: Котто отказался боксировать в моей весовой категории

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в четырех весах Хуан Мануэль Маркес рассказал о том, почему не состоялся его поединок с Мигелем Котто.

- Были переговоры о бое с Мигелем Котто, который бросил мне вызов. Даже тренер Мигеля Фредди Роуч сказал, что он будет драться со мной в полусреднем весе, и меня это устраивало. Но потом они изменили свое мнение и захотели боя в 154 футах. Определенно, это слишком большой вес для меня. Я не хочу им давать такое преимущество, - заявил Маркес.

В последний раз Хуан Мануэль выходил на ринг 17 мая 2014 года. Тогда он победил по очкам Майка Альварадо. 43-летний мексиканец задумывается о завершении спортивной карьеры.

Мигель Котто 25 февраля сразится в Техасе с американцем Джеймсом Кирклэндом.


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