Клаудио Раньери: Марез обязан попытаться выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери считает, что полузащитник «лис» и сборной Алжира Рияд Марез должен найти мотивацию в футболе и попробовать выиграть «Золотой мяч».



«В прошлом сезоне этот игрок выиграл достаточно титулов, и если Марез этим доволен, то это неправильный подход. Сейчас он должен думать о том, как развить свой успех. Рияд обязан попытаться выиграть «Золотой мяч», как и все великие игроки.



Мне нужно больше отдачи от ключевых футболистов «Лестера». Жду этого и от Мареза, потому что когда он «включается» в игру, то творит фантастику», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, в прошлом сезоне Марез помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии и был признан лучшим футболистом АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации.