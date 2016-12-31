Аманда Нуньес: Забудьте о Роузи, она завершит карьеру и будет сниматься в фильмах

Чемпионка мира UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес прокомментировала свою победу над Рондой Роузи.

- Я знала, что нокаутирую Ронду Роузи. Перед тем, как направиться к клетке, я знала, что теперь настал мой час. У нее уже было свое время, и она сделала многое для спорта. Спасибо тебе, Ронда Роузи, но сейчас настало мое время. Я Аманда Нуньес, я — львица. Сейчас Ронда завершит карьеру и будет сниматься в фильмах, зарабатывая много денег. Но здесь много талантов в этом дивизионе. Забудьте о Роузи, - заявила Нуньес.

Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой действующей чемпионки уже на 48-й секунде.

Напомним, что Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.