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Евгений Гинер: Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поздравил болельщиков столичного клуба с наступающим Новым годом. 

«Этот год был для нас очень важным: мы стали шестикратными чемпионами России и открыли домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Конечно, были и трудности: осень 2016 года стала для нас не совсем удачной, но без поражений не бывает побед. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее. Думаю, вы знаете, что нужно загадать под бой курантов. С Новым годом, красно-синяя семья», – приводит слова Гинера официальный сайт команды.

По итогам первой половины сезоне ЦСКА занимает третье место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 32 очка.

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